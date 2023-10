Triathlon degli Dei a Tropea: lo sport immerso nella bellezza

StrettoWeb

Il 29 ottobre segnerà un evento epocale sulla Costa degli Dei, grazie all’accordo tra l’ASD X-Sport Green 1.5, presieduta dall’estremo triatleta Luca Mancuso, e l’Amministrazione Comunale di Tropea. Questo connubio darà vita al “Triathlon degli Dei”, un evento sportivo destinato a brillare nel panorama del triathlon sia a livello nazionale che internazionale. La gara, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon (FiTri), comprende una serie di sfide mozzafiato: 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa senza interruzioni.

Atleti provenienti da ogni angolo d’Italia si daranno battaglia per ottenere il prestigioso titolo di vincitore o vincitrice di questa prima edizione di triathlon Sprint, il tutto in un’incantevole cornice fornita dalla splendida Tropea. La leggenda narra che questa pittoresca cittadina, recentemente insignita del

titolo di “Borgo dei Borghi 2021” e riconosciuta come una delle migliori destinazioni balneari al mondo dal magazine TravelMag, sia stata fondata da Ercole al suo ritorno dalle omonime Colonne.

Questa storia mitica e l’incantevole bellezza di Tropea saranno l’ispirazione per gli atleti che affronteranno le loro tre “fatiche”, proprio come l’eroe e condottiero figlio di Giove. Luca Mancuso, l’estremo triatleta e presidente dell’ASD X-Sport Green 1.5, ha

dichiarato: “stiamo lavorando con grande impegno per garantire che questa gara

sia all’altezza della magia di Tropea”.

“L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Macrì, ci ha fornito un prezioso supporto fin dall’inizio per assicurare che

l’evento si svolga nel miglior modo possibile. Desidero ringraziare personalmente il consigliere Carmine Godano, che ha sostenuto attivamente la nostra causa e si è allineato con la nostra visione organizzativa. Ci saranno molte sorprese in serbo, e sia i partecipanti che gli accompagnatori possono aspettarsi di vivere momenti

divertenti e indimenticabili”.

L’evento sportivo gode del patrocinio del Comune di Tropea, della Regione

Calabria, di Calabria Meravigliosa, della Provincia di Vibo Valentia, del Coni, di

Sport e Salute, e di Legambiente Calabria. Quest’ultima ha attribuito a Tropea le prestigiose 5 vele, un distintivo assegnato ai comuni più virtuosi sulla base dei dati

raccolti dall’associazione ambientalista. Questo simbolo non solo testimonia la purezza delle acque, ma anche la qualità ambientale e dei servizi offerti dalla città.

Durante l’evento, il Circolo Legambiente Ricadi, con il sostegno del Circolo Lamezia Terme, si impegnerà in una campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali e della sostenibilità, contribuendo così a promuovere la conservazione dell’ecosistema e la responsabilità ambientale tra i partecipanti e gli spettatori. In conclusione, il Triathlon degli Dèi a Tropea promette di essere un evento straordinario che combina lo spirito competitivo del triathlon con la bellezza

mozzafiato della Costa degli Dèi e il fascino della mitologia. Una sfida sportiva che, oltre a mettere alla prova la resistenza degli atleti, celebra la storia e l’ambiente unici di questa incantevole località calabrese.