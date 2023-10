Trasporti, Tavernise (M5S): “l’assessore Staine dia risposte ai calabresi”

StrettoWeb

“Ci sono proposte di buon senso, largamente condivise dalla società civile, dalle associazioni di categoria e dalla politica che trovano nella Regione Calabria un muro di gomma. È come se l’avvio della discussione si arenasse irrimediabilmente quando l’idea viene dal di fuori della squadra di governo. A questo punto non viene neanche valutata per verificarne la bontà o meno, ma scartata a priori, relegata nei cassetti degli assessorati di competenza. Come capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Calabria non posso condividere questo modo di fare politica che si basa sull’assenza di interlocuzione.

Soprattutto quando una larga parte di popolazione calabrese potrebbe trovare giovamento da quelle idee progettuali. Mi riferisco in particolare a due proposte portate all’attenzione dell’assessore ai Trasporti, Emma Staine, sulle quali aspettiamo l’avvio di un dibattito serio e approfondito. Si tratta nello specifico del potenziamento dei collegamenti dell’aeroporto di Crotone con la fascia ionica e sulla possibile istituzione di una nuova “Freccia” Cosenza – Sibari – Bologna – Milano, via Adriatica.

Due proposte, queste, che puntano a migliorare i collegamenti da e per la Calabria, a migliorare la vita dei pendolari calabresi, a destagionalizzare l’offerta turistica e a risolvere i tanti problemi che in questi due anni di governo la Giunta Occhiuto non ha tenuto in nessuna considerazione. Lancio allora un appello all’assessore Staine al fine di chiederle di valutare queste idee – che ripeto sono largamente condivise da varie compagini sociali – e iniziare a dare risposte concrete ai territori in termini di rilancio, sviluppo e attenzione”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Davide Tavernise.