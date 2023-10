Trasporti nello Stretto, al Circolo L’Agorà si parla di Alta Velocità: le perplessità di Rogolino (OR.S.A.)

StrettoWeb

Il prossimo 3 Ottobre, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Sistema dei trasporti nello Stretto: quale futuro?”. Si tratta di una serie di incontri, organizzati dal sodalizio culturale reggino su tali aspetti. Ospite del secondo appuntamento sarà il segretario regionale OR.S.A. Enzo Rogolino che nel corso del suo intervento analizzerà ed affronterà, con dati alla mano, il tema relativo al tracciato Alta Velocità ed il rischio che si possano vanificare le aspettative di sviluppo per il nostro territorio e questo a causa di scelte sbagliate sugli interventi da realizzare grazie ai prestiti dell’UE attraverso il PNRR. Riguardo il nuovo tracciato dell’Alta il segretario regionale OR.S.A. Enzo Rogolino esprime preoccupazione e perplessità.

“Da tempo – rivendica Vincenzo Rogolino, Responsabile Confederale Orsa Calabria – denunciamo, inascoltati, il rischio che si possano vanificare le aspettative di sviluppo per il nostro territorio e questo a causa di scelte sbagliate sugli interventi da realizzare grazie ai prestiti dell’UE attraverso il PNRR”. Come ribadito in più occasioni dallo stesso Rogolino, “il percorso che da Battipaglia punterebbe verso Vallo di Diano e Buonabitacolo fino a Praia a Mare per poi dirigersi verso un’ulteriore galleria in notevole salita con uscita a Tarsia e da qui attraverso un traforo sotto il Pollino raggiungere Cosenza per poi finalmente ricongiungersi al tracciato storico puntando su Lamezia Terme, deve essere di una seria analisi meritevole approfondimenti. Tempi di percorrenza, chilometri e costi di investimento aumenterebbero notevolmente. Ci saranno, secondo lo stesso Rogolino, costi in aumento quantificabili in oltre tre miliardi di euro, scarsa sostenibilità ambientale con impatto CO2 negativo per le maggior energie richieste”.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi e di seria riflessione nel prossimo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 10 ottobre.