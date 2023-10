Transizione digitale in Calabria, la Camera di Commercio sostiene la svolta green

StrettoWeb

Incentivare il sistema produttivo locale a seguire percorsi virtuosi di transizione energetica per una crescita economica reale e sostenibile, all’insegna di innovazione e competitività. Sono gli obiettivi che la Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia si è data nel predisporre un piano di aiuti concreti alle imprese del territorio di riferimento, perché possano condividere questa importante sfida per ridefinire la struttura produttiva attraverso interventi di efficienza energetica, introduzioni Fonti di Energia Rinnovabile (FER); partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Si tratta di contributi a fondo perduto che l’ente camerale erogherà sotto forma di voucher per l’acquisizione di servizi di consulenza e formazione inerenti le suddette azioni. A beneficiarne potranno essere le Micro-Piccole-Medie imprese secondo i criteri evidenziati nel relativo “Bando per la concessione di voucher per la transizione digitale ed ecologica 2023” pubblicato, con la relativa modulistica, sul Sito istituzionale-Sezione News https://czkrvv.camcom.it/news, con indicazione, tra l’altro, anche delle modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione, che, si evidenzia, deve avvenire esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre le ore 21:00 del 28 ottobre 2023.

I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00; l’entità massima delle agevolazioni non può superare il 50% delle spese ammissibili; il valore minimo dell’investimento è previsto in euro 3.000,00. L’intervento, realizzato nell’ambito del servizio PID (Punto Impresa Digitale), si inquadra nel progetto strategico di sistema “La doppia transizione digitale ed ecologica” finanziato con l’incremento del diritto annuale 20% triennio 2023-2025 e autorizzato dal Ministero del Made in Italy.

“La transizione energetica sarà una rivoluzione che interesserà tutti – dice il Presidente dell’Ente camerale Pietro Falbo – e anche le imprese sono chiamate ad essere protagoniste della svolta verso la green economy attraverso la revisione di processi e strumenti produttivi in senso coerente con la sostenibilità ambientale. Un’evoluzione necessaria che diventa opportunità di innovazione e competitività anche in quanto sostenuta dai Piani nazionali ed europei con specifici finanziamenti destinati agli interventi strutturali ma anche alla crescita delle risorse umane attraverso l’adeguamento delle conoscenze e la formazione di nuove

competenze”.

“In questa direzione – chiarisce il Presidente Falbo – anche noi abbiamo inteso fare la nostra parte nell’aumentare la consapevolezza e la formazione del sistema produttivo su politiche e strumenti operativi per l’efficientamento energetico incentivando, con contributi economici, motivazione e ricorso a sistemi di governance aziendale in questo moderni ed efficaci”.

Il bando predisposto dalla Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, secondo il Segretario Generale dell’Ente Ciro Di Leva “coerentemente alle azioni del sistema camerale in tema di innovazione, investimenti green, sostenibilità- è stato calibrato contestualizzando la nuova politica industriale che interessa l’intero Paese con le specifiche esigenze e potenzialità

del sistema produttivo locale, in un’ottica di semplificazione e accessibilità, di informazione e formazione scandita da pluralità di iniziative e incontri diretti con esperti di settore, perché la transizione energetica sia percepita non come automatica adesione a necessità di risparmio energetico e salvaguardia ambientale ma come capacità di competere rendendo processi e prodotti maggiormente rispondenti alle aspettative del mercato”.