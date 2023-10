Tragedia a Vibo Valentia: cade dall’altalena e batte la testa, 15enne in coma

StrettoWeb

Una serata all’insegna del divertimento che si è trasformata in tragedia: è questo il triste destino a cui è andato incontro un 15enne di Vibo Valentia. Il ragazzo si trovava con un gruppo di amici nella villa comunale della città lo scorso sabato e, come passatempo, è salito su un’altalena. Un gioco innocente, tra una risata e l’altra, che si è presto convertito in orrore: il giovane è caduto a terra battendo violentemente la testa.

Immediato l’arrivo dei soccorsi che lo hanno trasferito al Pugliese di Catanzaro: a seguito di un delicato intervento chirurgico per ridurre un ematoma cranico, il 15enne è ora in coma farmacologico. Intanto la giostra è stata sequestrata mentre la Polizia ha aperto le indagini circa l’accaduto: bisogna infatti capire se il ragazzo è caduto per errore o sia stato spinto da qualcuno.