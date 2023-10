Topi girano indisturbati per la scuola: il grido d’aiuto da Cosenza

StrettoWeb

Un vero e proprio covo di ratti: la scuola primaria De Matera di Via Aldo Moro a Cosenza è diventato il posto preferito dove i topi girano indisturbati. Mentre i piccoli animali si godono il plesso scolastico, i genitori, il personale e il dirigente scolastico chiedono un intervento immediato, precisamente per la quarta volta: è infatti il quarto sollecito che il preside invia al sindaco per una derattizzazione.

Ecco quanto si legge nella richiesta, a firma del dirigente dell’Istituto Comprensivo Don Milani De-Matera Immacolata Cairo: “si chiede intervento urgentissimo di derattizzazione degli spazi antistanti i padiglioni al fine di tutelare l’incolumitá di alunni e personale scolastico che quotidianamente froquentano gli ambienti scolastici summenzionati. Certi di un celere intervento della richiesta in oggetto si porgono distinti saluti”. Speriamo che, almeno questa volta, il grido d’aiuto non rimanga inascoltato.