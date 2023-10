Tiro con l’arco, buona partenza a Matera per gli Arcieri Club Lido di Catanzaro

StrettoWeb

Nel Palazzetto dello Sport Lanera di Via Pasquale Vena a Matera, domenica 1 ottobre si è svolta una competizione indoor di tiro con l’arco valevole come gara di qualifica per i prossimi campionati indoor che si svolgeranno a Pordenone. La società catanzarese degli Arcieri Club Llido partecipa col settore giovanile che ben si distingue sul campo. Infatti, la trasferta di Matera porta medaglie importanti per i ragazzi del settore, il cui responsabile Demasi Pasquale si dice orgoglioso dei risultati raggiunti.

Primo posto nell’olimpico juniores maschile per Francesco Poerio Piterà che totalizza 583 punti, accompagnato sullo stesso gradino del podio, quindi un altro oro da Anastasia Poerio Piterà nella divisione compound classe allieve. Esordio sportivo per la squadra compound Ragazze, le quali conquistano l’oro nel team e le rispettive medaglie nell’individuale. Infatti a salire sul gradino più alto del podio c’è Fabio Ludovica, seguita dall’argento di Munizza Viola e il bronzo di Falcone Samantha.

Soddisfazione da parte del Responsabile del settore tecnico giovanile Demasi, il quale si è complimentato con i ragazzi per gli ottimi risultati raggiunti e soprattutto a voluto ringraziare i genitori dei giovani arcieri che li hanno accompagnati nelle trasferta, Sabrina Gulia, Giuseppe Munizza e Valentina Garcea, senza i quali molte attività sociali non potrebbero svolgersi, oltre a voler ringraziare Nemsio Fabio, Falcone Giuseppe e Maria per la dedizione e la pazienza a voler accompagnare i Ragazzi agli allenamenti. Ora, aggiunge in Mister Demasi, ci prepareremo per migliorare i risultati fin qui ottenuti con la consapevolezza che con l’impegno ogni sogno può essere raggiunto.