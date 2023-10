Tex Willer in mostra a Catania per celebrare i suoi 75 anni

StrettoWeb

Una festa per celebrare insieme i 75 anni di un personaggio leggendario, Tex Willer, il ranger che ha saputo cavalcare la storia d’Italia e che ancora oggi, grazie alla sua potente alchimia riesce a unire gente di qualsiasi età e che, tra le pagine del suo fumetto, cerca un mondo diverso, forse in certi aspetti più giusto. Un vero mito che combatte le ingiustizie con equilibrio ponendosi sempre al limite della legalità, un personaggio positivo al servizio dei più deboli, capace di insegnare una giustizia meritevole che va oltre ogni pregiudizio e differenza ma che punta solo sulla bontà dell’uomo.

Tex in mostra a Catania è un’esposizione artistica che vuole proprio festeggiare Tex, organizzata dall’Associazione Culturale Leaf di Davide Di Bernardo in co-organizzazione con il Comune di Catania, è una mostra realizzata grazie alla collezione privata del curatore Matteo Belfiore, è stata inaugurata sabato scorso negli spazi del Gam Galleria D’Arte Moderna di Catania. Numerosa la partecipazione della cittadinanza, presente al taglio del nastro il Direttore Cultura e rete museale di Catania, Paolo di Caro.

Prima del taglio il curatore Matteo Belfiore ha spiegato la scelta di organizzare questa esposizione. “Tex è il personaggio più rappresentativo della nostra cultura popolare, non credo possa esistere una casa in Italia in cui almeno una volta non sia entrato un suo fumetto; ha resistito per 75 anni e gli auguriamo ancora lunga vita! – ha affermato Belfiore – Questa non è una mostra sui fumetti, sarebbe stato troppo semplice, ma è un’esposizione artistica, ho voluto rappresentare e lodare il personaggio valorizzando il lavoro degli artisti che ci sono dietro i disegni, per far capire che il fumetto non è soltanto un prodotto di svago ma una vera forma d’arte alla stregua delle opere che ammiriamo nei musei”.

Il Direttore Di Caro ha portato i saluti del sindaco di Catania Enrico Trantino e ha sottolineato il supporto del comune etneo alla mostra. “È un piacere ospitare questa mostra perché il fumetto è considerato erroneamente un’arte minore, invece rappresenta una connessione tra diverse generazioni, la cultura popolare si esprime attraverso esso così come le prime letture dei bambini spesso sono proprio i fumetti e poi ci accompagna lungo la vita. Ringrazio Matteo Belfiore che da collezionista ha saputo trasformare la sua passione in un dono al servizio della città. Questa mostra è co-organizzata con l’Amministrazione Comunale in uno spazio che è la Galleria D’Arte Moderna in attesa di avere un luogo in città dedicato all’arte contemporanea”.

Davide Di Bernardo, presidente dell’Associazione culturale Leaf e organizzatore della mostra, durante l’inaugurazione ha annunciato una lodevole iniziativa promossa dalla Leaf da concretizzare insieme al Comune di Catania: “Vogliamo regalare Tex alla città! Ci siamo impegnati insieme a Matteo, a realizzare, in una pizza cittadina che ci verrà presto indicata dall’Amministrazione Comunale, a completamento dei lavori riqualifica, un murales del mitico Tex dedicato alla nostra amata Catania”.

Al vernissage hanno partecipato alcuni membri del gruppo facebook Tex Willer 2011 provenienti da diverse parti d’Italia, all’interno della mostra è possibile visionare una teca contenente gadget del Ranger da loro allestita. Presenti anche una delegazione di Etna Comics che ha supportato la realizzazione della mostra, autorizzata dalla Sergio Bonelli editore. Il taglio del nastro e la visita all’interno della mostra sono state allietata delle celebri colonne sonore dei film western suonate al violino dal maestro Maurizio Longo.

L’esposizione si articola in tre aree tematiche: “Illustrazioni“, “Tele originali”, “Copertine”, un percorso attraverso le opere uniche proveniente dalla collezione privata del curatore Matteo Belfiore, che raccontano la storia e l’evoluzione del fumetto e del personaggio di Tex, il visitatore viene proiettato nel far west di Willer, vede le particolarità dell’eroe attraverso il ritratto fatto dai suoi disegnatori nel corso degli anni in tele rarissime, che permettono di apprezzarne l’evoluzione artistica e narrativa. “Tex in mostra a Catania” è visitabile fino al 2 dicembre, tutti i gironi eccetto la domenica, presso i locali del GAM, Galleria D’arte Moderna di Catania, in via Castello Ursino, 26 ingresso gratuito.