Terribile incidente sulla Trasversale delle Serre, grave un 40enne

StrettoWeb

Un altro terribile incidente si è verificato oggi in Calabria sulla Trasversale delle Serre. La vicenda è accaduta all’altezza del comune di Simbario in provincia di Vibo Valentia: un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato violentemente scaraventando il conducente fuori dall’abitacolo. S.G., 40 anni, ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Serra San Bruno i quali, a causa delle gravi ferite, hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso. Il 40enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.