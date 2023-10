Terribile incidente in Calabria, auto finisce in un burrone: morta una donna

StrettoWeb

Terribile incidente nella provincia di Cosenza, tra i comuni di Acri e San Cosmo Albanese. La triste vicenda è accaduta ieri in località Gammarossa, nel primo pomeriggio: l’auto su cui i due viaggiano ha sbandato improvvisamente ed è finita in un burrone. Ancora poco chiare le dinamiche che hanno portato all’accaduto. Sul posto è intervenuta la Polizia, l’Anas e i Vigili del Fuoco su richiesta delle vedette dei guardiafuoco di Calabria Verde che hanno dato l’allarme. Presenti inoltre il 118: la coppia è stata quindi trasportata all’ospedale di Cosenza mediante l’elisoccorso. Purtroppo, dopo una notte di agonia, la moglie Carmela Celso, 67 anni, non ce l’ha fatta. Il marito invece, ancora grave, resta in prognosi riservata.