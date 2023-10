Terremoto Rovigo, nuova forte scossa

StrettoWeb

(Adnkronos) – Terremoto anche oggi, sabato 28 ottobre in provincia di Rovigo. Secondo quanto riporta l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia su X la magnitudo sarebbe di nuovo di 4.2 e anche l’epicentro sarebbe lo stesso, di nuovo a Ceneselli con una profondità di 10 chilometri. Nei giorni scorsi, il 25 ottobre, c’è stata un’altra scossa sempre in provincia di Rovigo pari al 4.2 con epicentro a un chilometro dal Comune di Ceneselli.

“In riferimento alla scossa di terremoto delle 17.29 di magnitudo 4.2 localizzata a Ceneselli in provincia di Rovigo e della succesiva delle 17.35 di magnitudo 2.4 di Salara, al momento non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di soccorso” riferiscono i vigili del fuoco, spiegando che “c’è stata solo qualche telefonata solo di persone che hanno comunicato di aver sentito la scossa”.

“E’ stata secca, forte e per fortuna breve” scrive Marino sui social, ricordando che è la seconda che colpisce la stessa zona in pochi giorni. “L’abbiamo sentita forte e chiara anche da Padova” gli fa eco Silvia che conferma come l’area in cui è stato sentito sia la stessa di mercoledì scorso. “Mado’ che botta, ho fatto un salto sulla sedia” scrivono da Mirandola.

La scossa, anche questa volta, è stata avvertita distintamente anche a Bologna come confermano gli utenti social. I tecnici del Comune hanno esaminato anche in quest’ultimo caso, subito dopo le scosse, i dati dei sensori sulla Torre Garisenda e non è stata rivelata alcuna anomalia di rilievo.

“Ma sono l’unica pazza che lo ha sentito anche a Milano?” si interroga Sonia, accompagnata da numerosi commenti di altri utenti sempre dalla metropoli lombarda.