Tentato omicidio a Reggio Calabria: la vittima aveva contattato Klaus Davi

Solo pochi giorni fa Gioele Mangiola, scampato a un tentato omicidio nella giornata di ieri a Ravagnese (Reggio Calabria) per mano di due killer, aveva contattato Klaus Davi. Mangiola si era rivolto al massmediologo in merito a un procedimento che stava affrontando e che lo riguardava. Klaus aveva anche preso contatti con l’avvocato del Mangiola e si era reso disponibile a raccontare la storia dell’uomo.

“Si è posto in modo estremamente educato e diretto. Si riteneva vittima di una vicenda di malagiustizia” ha detto il giornalista. “A quanto si apprende il Mangiola avrebbe mandato al giornalista anche alcuni file video relativi a una sua vicenda giudiziaria per la quale sta affrontando un processo. Non si puo’ escludere che la vicenda dell’agguato di ieri sia collegata con questo procedimento in corso e che lo riguarda“, ipotizza Davi.

A quanto si apprende Davi aveva anche parlato con i legali del Mangiola. “Non era sereno, si riteneva vittima di ingiustizie e voleva che io mi facessi carico del suo caso perché era preoccupato per il futuro dei figli”. Pochi minuti fa Davi ha cercato di mettersi in contatto con il Mangiola, ma il suo cellulare squilla a vuoto.