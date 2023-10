Tennistavolo, Europe Cup: il calendario della Top Spin Messina

StrettoWeb

Sono stati ufficialmente comunicati dall’Ettu (European Table Tennis Union) le date e gli orari delle sfide valide per la seconda fase di Europe Cup. La Top Spin Messina EuCI, inserita nel gruppo A, giocherà a Karlsruhe, in Germania, sabato 21 ottobre, alle 13.30, contro i padroni di casa dell’ASV Grünwettersbach. Lo stesso giorno, alle 18.30, Stoyanov e compagni torneranno in campo per affrontare i polacchi del KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów. Domenica 22 ottobre, alle 15, il terzo e conclusivo match del concentramento in terra teutonica per i ragazzi allenati da Wang Hong Liang che saranno opposti agli ungheresi del PTE Peac Kalo-Meh. Le squadre classificate ai primi due posti di ciascuno dei quattro gironi si qualificheranno al tabellone ad eliminazione diretta (round 3) che prevede incontri di andata e ritorno. Le terze e le quarte, a eccezione dei team già relegati dalla Champions League, proseguiranno il loro percorso in Europe Trophy.

In virtù dell’impegno in ambito continentale la gara di campionato in programma a Villa Dante tra Top Spin e Marcozzi Cagliari, valida per la quarta giornata di Serie A1, originariamente fissata in calendario per venerdì 20 ottobre, è stata ufficialmente posticipata a mercoledì 25 ottobre, con inizio alle 17.30.

Il programma del girone A di Europe Cup (seconda fase):

21/10 ore 10 PTE Peac Kalo-Meh- KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów

21/10 ore 13.30 Top Spin Messina EuCI-ASV Grünwettersbach

21/10 ore 18.30 KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów-Top Spin Messina EuCI

22/10 ore 10 ASV Grünwettersbach-PTE Peac Kalo-Meh

22/10 ore 15 Top Spin Messina EuCI-PTE Peac Kalo-Meh

22/10 ore 18.30 ASV Grünwettersbach-KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów.