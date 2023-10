Tennistavolo, cominciati i campionati Fitet nazionali e regionali: i risultati della Casper Reggio Calabria

StrettoWeb

Lo scorso weekend è stato dato il via ai campionati Fitet nazionali e regionali di Tennistavolo a cui partecipa anche l’ASD TT Casper Reggio Calabria. Buona la prima per la squadra di C1 capitanata da Michele D’Amico che ha dovuto affrontare fuori casa i catanesi del Circolo Etneo. Match abbastanza combattuto vinto dai reggini col punteggio di 5-1. Due i punti messi a segno da Michele D’Amico su Gianninò (3-0) e Andaloro (3-1), due i punti incarnierati da Luca Migliardi (3-1) su Andaloro e (3-0) su Sanfilippo ed un punto di Roberto Aita (3-1) su Gianninò. unico punto per la formazione catanese 3-0 di Sanfilippo su Aita.

Passo falso per la squadra di C2 del Presidente Brandi che in casa viene fermata col punteggio di 5-3 dalla forte compagine del TT Castrovillari. Per il TT Casper doppietta di Pasquale Amodeo, artefice di una grande prestazione, che ha regolato col punteggio di 3-2 Federico Francesco e 3-0 Giuseppe De Gaio ed un punto di Arianna Creaco 3-0 su De Gaio. Per gli ospiti tripletta per il forte atleta luzzese Alessandro Marino (3-0 su Amodeo, 3-1 sulla Creaco e 3-1 sulla giovanissima Matilde Venuto) e doppietta per Francesco Federico (3-1 su Matilde Venuto e 3-0 su Arianna Creaco).

In serie D1 il TT Casper B composto da Adolfo Cavallari, Ferraro Francesco, Veltri Marica e Veltri Domenico, chiude il primo concentramento con una vittoria ed un pareggio piazzandosi a tre punti in classifica ed in terza posizione. Fermo a zero punti e fanalino di coda invece il TT Casper A di Giuseppe Romeo, Claudio Brandi, Musolino Antonio e Casciola Vittorio che ha perso le prime due gare della stagione.