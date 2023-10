Tempo del creato: le iniziative itineranti del Movimento Laudato Sì nel Catanzarese

StrettoWeb

“Come un fiume è fonte di vita per l’ambiente che lo circonda, così la nostra Chiesa sinodale dev’essere fonte di vita per la casa comune e per tutti coloro che vi abitano”. Questa la riflessione di Papa Francesco per il “Tempo del Creato” iniziato il primo settembre scorso in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato; un tempo di particolare riflessione sulla sorte del pianeta, sui cambiamenti climatici che lo stanno sconvolgendo.

Il 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra San Francesco d’Assisi, si conclude il Tempo ecumenico del Creato, ispirato alle parole del profeta Amos: “come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne” (Am5,24). Il Movimento Laudato Sì calabrese con il referente regionale Graziella Catozza, in queste settimane dedicate a questo tempo particolare, ha dato vita ad una sorta di campagna di

sensibilizzazione itinerante per proiettare il docu-film “La Lettera” prodotto dal team di “Off the Fence”, in collaborazione con il movimento Laudato Sì e i Dicasteri vaticani per la Comunicazione

e per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

La prima proiezione si è tenuta nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo a Curinga (Catanzaro) alla presenza del parroco don Pino Fazio e di tutta la comunità locale. Molto attiva ed entusiastica la partecipazione dei bambini del catechismo che, dopo aver visto il docu-film, hanno proficuamente interagito con la referente del movimento Graziella Catozza.

L’esperienza si è ripetuta positivamente anche a Filadelfia (Vibo Valentia) nella chiesa di San Teodoro Martire guidata dal parroco don Gregorio Grande. Anche in questo caso l’amore e la difesa del creato hanno costituito il fil rouge del dibattito seguito alla proiezione che ha visto protagonisti i partecipanti all’assemblea liturgica; uno scambio molto partecipato di idee e proposte su come salvare il pianeta anche e soprattutto con i nostri gesti quotidiani.

La Lettera ha colpito tantissimo anche i presenti nella sala consiliare di Jacurso dove a fare gli onori di casa sono stati il sindaco Ferdinando Serratore e il parroco don Antonio Colombino. Ad affiancare Graziella Catozza anche la psicologa Carmelita Messina. Altro momento ricco di emozioni e buoni propositi è stato quello vissuto al parco fluviale “Felice Mastroianni” di Lamezia Terme insieme ad una rappresentanza della comunità scolastica dell’istituto comprensivo Manzoni-Augruso guidato dalla dirigente Antonella Mongiardo.

Gli alunni, coadiuvati dai docenti, hanno realizzato dei cartelloni e letto delle poesie incentrate sulla bellezza della natura e sulla salvaguardia ambientale; un coro unanime a favore di nostra madre Terra che l’uomo ha devastato e che le nuove generazioni devono imparare a conoscere e tutelare per garantirsi un futuro migliore.

Domani, 4 ottobre alle 19, il circolo Laudato Sì di Maida racconterà le attività svolte con il #PEP nel Tempo del Creato dal 1 settembre al 4 ottobre alla comunità educante. Per le 20 è previsto il collegamento all’evento on-line per la presentazione della “Laudate Deum”, la nuova Esortazione apostolica di Papa Francesco per la cura della nostra casa comune.