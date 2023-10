Taurianova: famiglia intossicata da funghi velenosi

StrettoWeb

Paura per una famiglia di Taurianova che domenica è stata male dopo aver mangiato funghi raccolti nel loro uliveto che hanno però intossicato mamma, padre e figlio. Per fortuna però la famiglia è stata salvata dai medici del Pronto Soccorso dell’ospedale di Polistena che avendo capito immediatamente che si trattava di un’intossicazione da funghi, hanno operato con cure immediate e hanno salvato la famiglia

L’intossicazione, che aveva colpito l’apparato gastrointestinale e il sistema nervoso dei tre, era dovuta all’ingestione di “Clorophyllum molybditus”, un fungo spesso confuso con le mazze di tamburo. .