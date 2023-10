“Tartufi e Funghi del Pollino”: un viaggio multisensoriale tra i boschi del Massiccio

StrettoWeb

Dal 27 al 29 ottobre Catasta lancia il primo grande evento dedicato ai tartufi e ai funghi del Parco Nazionale del Pollino. L’hub turistico e centro culturale di Campotenese inaugura una tre giorni con un palinsesto ricco di attività ricreative e divulgative per celebrare la biodiversità micologica dell’area protetta più grande d’Italia e il riconoscimento dato al Pollino dall’Unesco come culla, insieme ad altri areali del Paese, dell’arte della “Cerca a Cavatura dei tartufi italiani” Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Venerdì 27 ottobre

Ore 18, Natura Illustrata: Personale dell’illustratrice e pattern designer Anastasiia Morozova ingresso libero – visitabili fino al domenica 29

Mostra Micologica “Il grande patrimonio epigeo del Pollino”, a cura del micologo Antonio De Marco ingresso libero – visitabili fino al domenica 29

Ore 20: Teglie d’autore. Viaggio del gusto tra pizza ai funghi, pizza ai tartufi e birre artigianali del Pollino. Con i pluripremiati Daniele Campana di “Campana Pizza in Teglia” e Filomena Palmieri insieme a Giuseppe Di Gaetani di “Da Filomena”

Nel pomeriggio Foliage in bicicletta a Campotenese: passeggiata emozionale in sella tra i colori del bosco autunnale

Sabato 28 ottobre

Ore 9, Fungo Trek: Escursione fotografica e micologica con il micologo Antonio De Marco e la guida ufficiale del Parco Gaetano Sangineti

Sui sentieri del tartufo. In cerca del prezioso fungo ipogeo: escursione con il tartufaio Luigi Donadio e la guida ufficiale del Parco Andrea Vacchiano

Foliage in bicicletta a Campotenese: passeggiata emozionale tra i colori del bosco autunnale

Ore 12.30 – 15: Pranzo con menù dedicato ai tartufi e ai funghi del Pollino

Ore 16 – 20: Mercato dei cavatori e dei fungaioli ingresso libero

Ore 16.30: Dipingi Funghi Incantati; Workshop di Acquerello con Anastasiia Morozova (Natura Illustrata)

Ore 20: Cena con menù dedicato ai tartufi e ai funghi del Pollino

Ore 22: Festa-concerto con il rhythm and blues dei Withe Bread 69 ingresso libero

Domenica 29 ottobre

Ore 9: Foliage Escursione immersiva nei colori autunnali del bosco e del sottobosco con il micologo Antonio De Marco e la guida ufficiale del Parco Gaetano Sangineti

Foliage in bicicletta a Campotenese: passeggiata emozionale tra i colori del bosco autunnale

Ore 10-18: Mercato dei cavatori e dei fungaioli, ingresso libero

Ore 10.30: Cavatori per un giorno. Impara con il tuo cane a cercare i tartufi. Nel ring allestito nel giardino di Catasta metti alla prova il tuo cane a cura di Asso Tartufai Calabria gratuito

Ore 11 – 15.30: Trallallà: il Regno di Zigo, Asco e Basidio. Esperienza ludico-multisensoriale di scoperta e conoscenza del mondo dei “fungi, miceti” rivolta ai bambini e ai genitori a cura di CEA POLLINO Centro Educazione Ambientale Pollino

Ore 12.30 – 15: Pranzo con menù dedicato ai tartufi e ai funghi del Pollino prenotazione consigliata

Nel corso della giornata: Piantiamo tutti insieme l’albero micorizzato al tartufo; Piantiumazione collettiva nel giardino di Catasta con il coinvolgimento di grandi e piccoli a cura di AssoTartufai Calabria