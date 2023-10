Tappa a Palermo della Carovana Migranti

StrettoWeb

Dal 28 settembre è tornata in Sicilia dopo cinque anni la Carovana Migranti. Composta da attivisti e attiviste provenienti da Spagna e Nord Italia, sta attraversando l’isola per sensibilizzare alla pace (contro la progressiva militarizzazione del territorio e le azioni che alimentano i conflitti) e all’accoglienza (contro le politiche migratorie che producono sempre più morti senza affrontare le cause del fenomeno alla radice).

Nei giorni scorsi, ha toccato i luoghi di detenzione e confinamento dei/lle migranti (da Pozzallo a Caltanissetta da Porto Empedocle al ghetto di Campobello), nonché i luoghi legati alla presenza e all’attività militare nell’isola, sempre più coinvolti nei conflitti in corso.

La Carovana si concluderà a Palermo, dal 2 a 3 ottobre, con la partecipazione alle iniziative previste dalle associazioni locali per commemorare i morti nel Mediterraneo, nel decimo anniversario di quello di Lampedusa e per sollecitare una decisa inversione di rotta nelle politiche italiane ed europee sulle migrazioni.

PROGRAMMA

Lunedì 2 ottobre – Palermo

-mattina: iniziativa antimilitarista alla Fincantieri, dove vengono ristrutturate le portaerei italiane da inviare nel Pacifico.

– pomeriggio: partecipazione ai workshop sul 3 ottobre.

Martedì 3 ottobre – Palermo

– mattina: commemorazione dei/lle migranti morti in mare nel decimo anniversario del naufragio di Lampedusa (e successivi).

– pomeriggio/sera: presidio insieme con l’associazionismo migrante, antirazzista ed anti-militarista per tenere viva la una memoria e l’attenzione viva sui crimini del regime di frontiera della fortezza Europa.