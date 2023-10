Supporto psicologico: a Germaneto apre il CISP dell’Università di Catanzaro

StrettoWeb

Il giorno 31 ottobre 2023 alle ore 16.30 avrà luogo presso l’Aula Magna A livello -1 Campus universitario di Germaneto la presentazione, alla comunità accademica e alla comunità calabrese tutta, del “Centro

Interdipartimentale Servizio di Psicologia (CISP) dell’Università “Magna Græcia“ di Catanzaro. L’Università Magna Graecia di Catanzaro in data 10 agosto 2022 con D.R 1048, istituisce il servizio di

interesse generale denominato “Centro Interdipartimentale Servizio di Psicologia (CISP).

Il Centro fortemente voluto dal Magnifico Rettore Prof. Giambattista De Sarro rappresenta una struttura scientificamente all’avanguardia, in grado di fornire servizi psicologici all’Ateneo e di costituire un punto di riferimento sul territorio nell’ambito della Psicologia. Il Centro, con la supervisione scientifica della Prof.ssa Valeria Verrastro ha ottenuto con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria N° 14138 DEL 05/10/2023 l’autorizzazione sanitaria all’esercizio per l’erogazione di prestazioni di psicologia e Psicoterapia su tutto il territorio regionale.

Dalla data della sua istituzione a tutt’oggi il centro ha ricevuto numerose richieste di appuntamento per supporto psicologico provenienti dagli utenti dell’Ateneo. Come riporta la prof.ssa Verrastro, “come Psicologi non possiamo rimanere indifferenti davanti al disagio e ai bisogni dei nostri studenti. La prevenzione del rischio, l’educazione al benessere e alla

salute degli individui rappresenta una responsabilità, che il centro intende perseguire”.

“Il compito del CISP è quello di coordinare delle attività di prevenzione e di intervento in un’ottica interdisciplinare rivolte sia al personale, agli studenti dell’Ateneo, ma anche ad utenti esterni. Lo spostamento del focus sulla promozione della salute comporta la scelta di intervenire in contesti di normalità, non solo su soggetti problematici ma sulla popolazione generale”. Il CISP in collaborazione con i servizi del territorio intende promuovere la salute dell’individuo al fine di favorire la realizzazione delle aspirazioni dei cittadini, soddisfare i loro bisogni ed affrontare con successo i problemi incontrati.

Le aree di intervento che il CISP propone sono le seguenti: Servizi gratuiti agli studenti UNICZ; Supporto studenti universitari; Counseling psicologico di Orientamento in entrata e in uscita; Metodi e motivazione allo studio; Disturbi specifici dell’apprendimento-BES; Servizi a supporto della comunità: Accompagnamento al lavoro; Promozione del benessere psicofisico; Supporto psicologico personale UMG; Dipendenze patologiche; Valutazione Neuropsicologica; Rapporti con il territorio.