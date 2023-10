Suore investono donna sulle strisce e non prestano soccorso: “alzati, non ti sei fatta niente”

StrettoWeb

Ha dell’assurdo quanto accaduto a Roma qualche giorno fa. Una storia raccontata da Repubblica e diventata virale, in quanto ripresa da diversi media italiani. Le protagoniste sono alcune suore che, lo scorso 15 ottobre, avrebbero investito una donna sulle strisce pedonali all’incrocio tra viale Quattro Venti e piazza Francesco Cucchi, nel quartiere Gianicolense.

Il quotidiano fa notare come le suore, che fanno parte di un convento nei pressi di Villa Pamphilj, alla guida del furgone Ducato non solo avrebbero investito la vittima, ma non le avrebbero neanche prestato soccorso, trincerandosi fugacemente dietro un “alzati, non ti sei fatta niente”. “Mi hanno presa a un fianco e mi hanno detto che non mi ero fatta niente – scrive La Repubblica – come se stessi facendo finta, sostenendo anche non stessi attraversando sulle strisce, prima di andare via”. A chiamare i soccorsi sono poi stati alcuni passanti, che avrebbero fatto anche da testimoni alla donna, trasportata all’ospedale San Camillo per accertamenti in seguito a un dolore alla gamba.