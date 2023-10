Il Subbuteo Club Reggio Calabria è tornato in campo: buoni i risultati della prima fase

StrettoWeb

Il Subbuteo Club Reggio Calabria ha fatto finalmente il suo ritorno ufficiale tra i campi da gioco del Calcio da Tavolo agonistico targato FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo) grazie alla partecipazione ai recenti Campionati Italiani a squadre in quel di San Benedetto del Tronto (nel weekend del 7 e 8 ottobre si è giocato il girone di andata), disputando la Serie C e presentandosi ai nastri di partenza con una squadra attrezzata per centrare le posizioni che contano per la promozione nella serie cadetta.

La competizione si è rivelata sicuramente molto difficile fin dalle prime partite, ma la compagine reggina, una volta ingranata la marcia e messa da parte l’emozione, ha inanellato diversi risultati utili, tra i quali la vittoria contro la formazione ascolana giunta poi seconda al termine di questo girone di andata.

Il Subbuteo Club Reggio Calabria chiude invece questa prima fase del campionato al quinto posto, a quota 17 punti, ottenuti grazie alle 5 vittorie e ai 2 pareggi conquistati nel corso della due giorni trascorsa nella cittadina marchigiana, ed è quindi in piena corsa per i playoff promozione in Serie B, distante appena 6 lunghezze.

Il girone di ritorno si svolgerà nel weekend del 13 e 14 aprile 2024, e solo allora si potrà conoscere il destino della squadra di Reggio Calabria, che, comunque vada, la sua prima, grande, vittoria, l’ha già ottenuta, tornando a sfidare i più forti giocatori del circuito agonistico internazionale di questa disciplina sportiva in quello che viene considerato il principale campionato di calcio da tavolo del mondo.