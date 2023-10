Stupro Palermo, la vittima: “li supplicavo di fermarmi, ma mi davano calci e pugni. Mi hanno ubriacata”

StrettoWeb

A circa tre mesi di distanza dallo stupro, parla la ragazza violentata a Palermo da sette ragazzi il 7 luglio scorso. La 19enne Clelia Maltese si è raccontata al gip, nel corso di un incidente probatorio durato più di 6 ore, rispondendo alle domande della procuratrice aggiunta Laura Vaccaro e dei sostituti Mario Calabrese e Monica Guzzardi. In un’altra stanza, anche se lei non poteva sentirli e vederli, i sei ragazzi (uno dei sette era minorenne e verrà ascoltato dal giudice dei minori). “Li imploravo di fermarsi. Li supplicavo di smetterla. Gli dicevo che non volevo. Ma loro erano ancora più violenti, mi picchiavano con calci e pugni. Mentre uno faceva video con un telefonino”, ha detto.

“Mi hanno ingannata e fatto ubriacare. Pensavo fossero amici quando ci siamo incontrati nella piazza della Vucciria”, ha proseguito. “Volevo stare solo con Angelo Flores“, uno dei ragazzi, il più grande degli accusati, di cui era innamorata e con cui aveva avuto già rapporti. Ma è stato proprio lui a filmare con il cellulare. “Non erano rapporti consensuali“, ha poi ribadito ai legali. I ragazzi, che ascoltavano in silenzio, si sono poi agitati nel momento in cui lei ha confessato di essere stata picchiata.

A quel punto il gip è intervenuto e lo ha fatto anche in occasione delle domande dei legali difensori del gruppo, i quali hanno insistito sulle abitudini sessuali della giovane. “Ma quante domande fate?”, ha risposto la ragazza, accompagnata dal fidanzato e da una psicologa. “Una incursione nella sfera privata che non c’entra col processo”, ha ribattuto il gip. La parola ora passa alla procura che probabilmente chiederà per tutti il giudizio immediato. Mossa a cui i legali potrebbero rispondere con una istanza di abbreviato facendo acquisire agli atti anche perizie e carte a sostegno della loro tesi secondo la quale la vittima sarebbe “poco credibile”.