Obiettivo sport: Corigliano-Rossano si prepara alla “Half Marathon”

Favorire l’importanza dell’educazione allo sport in tutte le sue sfaccettature, per tutte le fasce della popolazione, tramite momenti di aggregazione sociale e solidarietà, e promuovendo nel contempo la Città di Corigliano Rossano. È questo l’obiettivo della seconda edizione della Coro Pro Marathon, la grande corsa di Corigliano-Rossano a cui l’Amministrazione ha dato vita l’anno scorso. Questa competizione per il 2023 si evolverà in mezza maratona, con l’intento di conferire alla manifestazione un livello nazionale oltre che regionale.

CoRo Half Marathon, con Campionati Regionali Individuali e Campionati di Società di mezza maratona assoluti/master, già inserita nel calendario nazionale Fidal – categoria Bronze, si svolgerà il 26 novembre con partenza alle 10 dal Quadrato Compagna di Schiavonea, per un totale di poco più di 21 chilometri da percorrere in massimo 3 ore. L’arrivo è previsto in piazza Bernardino Le Fosse, passando per Schiavonea, Scalo di Corigliano, Centro storico di Corigliano e fino allo Scalo di Rossano, percorso lungo il quale sono stati previsti dei punti di ristoro per i partecipanti, uno ogni 5 chilometri.

Dopo la qualificante presenza di Giorgio Calcaterra lo scorso anno, testimonial d’eccezione della CoRo Half Marathon sarà la campionessa Giovanna Epis. Giovanna Epis, mezzofondista e maratoneta, ha conquistato l’oro nella mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo e ai Mondiali di Budapest nella maratona femminile, lo scorso agosto, si è piazzata dodicesima al termine di una gara condotta con caparbietà e intelligenza.

“Nella mia esultanza – dichiarò a fine gara Giovanna Epis – c’era tutto: anni di allenamenti, maggiore consapevolezza di me stessa. Non ho più paura delle avversarie e mi ha aiutato l’esperienza. Ero pronta, mi sono allenata ai cambi di ritmo. Quando si fa una maratona ci sono le gambe, ma anche tanto cuore”. Consapevolezza, gambe e cuore, l’insegnamento dello sport che vale come insegnamento generale da diffondere e condividere.

“Lo sport rappresenta anche uno dei veicoli più importanti per diffondere l’immagine della città anche in chiave turistica come successo per i recenti eventi legati alla pallavolo e al beach volley – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – toccando, inoltre, tutti quegli aspetti strettamente connessi alla qualità della vita dei cittadini e del territorio”.

“In questi anni stiamo puntando sullo sport e sugli eventi sportivi, sia come motore di aggregazione positività che come strumento di promozione della città – afferma il sindaco Flavio Stasi – abbiamo iniziato con la ripresa della storica Corri e Cammina e, tra le altre cose, abbiamo dato vita alla corsa di Corigliano-Rossano che attraversa tutta la città, che giunge alla sua seconda edizione. Per la prima edizione abbiamo avuto atleti da tutta Italia, un risultato che intendiamo rafforzare quest’anno. Sarà una giornata di festa per la città, ma anche di promozione del territorio e di valori positivi”.

A latere della gara sportiva sono previsti vari eventi sabato 25 novembre nelle scuole del territorio saranno organizzate manifestazioni a tema sportivo con la presenza della campionessa Giovanna Epis e del già due volte campione italiano sui 10,000 Mimmo Ricatti (tesserato Corricastrovillari), con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi allo sport e favorire il fair play non solo nello sport ma anche in tutte le situazioni della vita.

Saranno inoltre create, come già avvenuto lo scorso anno, una serie di Isole dello Sport, con diverse attività per i più piccoli. L’evento, già inserito nella programmazione annuale nel settore turismo, spettacolo e cultura, sarà organizzato dall’amministrazione in collaborazione con ASD CorriCastrovillari, Fidal e ASI.