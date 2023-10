Soverato: beccati in possesso di biciclette rubate, due denunce

StrettoWeb

Due uomini di 51 e 63 anni sono stati denunciati dai carabinieri per i reati di furto e ricettazione dopo essere stati beccati in possesso di alcune biciclette rubate. A seguito della denuncia-querela presentata ai Carabinieri della Stazione di Soverato da una donna del posto per il furto di due bici, i militari hanno subito avviato le indagini e anche grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, della zona, è stato individuato l’autore del furto di una delle due mountain bike. E il risultato è stato meraviglioso. Poche ore dopo la denuncia, sono state ritrovate e restituite alla loro fortunata proprietaria entrambe le biciclette. Il furto è avvenuto nella notte del 20 settembre scorso, a Soverato, in un’area condominiale, le bici invece rinvenute a Davoli.

Nel corso di alcune perquisizioni compiute nei luoghi nella disponibilità dei due soggetti sono state rinvenute ulteriori tre biciclette, di cui i predetti non hanno saputo fornire alcuna spiegazione circa il possesso, pertanto sono state sottoposte a sequestro e sono in corso accertamenti. Il valore complessivo delle bici è 1200 euro Il relativo procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.