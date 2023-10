SOS terrorismo, l’Italia ripristina i controlli al confine con la Slovenia

StrettoWeb

Il ministro dell’Interno sloveno Bostjan Poklukar è stato informato dal suo omologo italiano Matteo Piantedosi che l’Italia ha deciso di attuare controlli temporanei alle frontiere con la Slovenia a causa del cambiamento della situazione in Europa e nel Medio Oriente. Lo riporta l’agenzia di stampa slovena Sta. Obiettivo della misura, come ha spiegato Piantedosi a Poklukar, è la “prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata“, si legge in un comunicato del ministro dell’Interno sloveno.

Poklukar, dal canto suo, ha sottolineato all’omologo italiano l’importanza della “temporaneità e proporzionalità di questa misura” e ha chiesto che le misure siano “proporzionate e amichevoli nei confronti dei nostri cittadini, in modo da non infrangere i legami culturali, di amicizia e familiare delle persone che vivono lungo il confine“, si legge nel comunicato stampa. I due ministri hanno inoltre convenuto che i vertici delle polizie dei due Paesi si incontreranno presto per decidere come e dove attuare la misura. La Slovenia, secondo informazioni non ufficiali rese note dalla Sta, implementerà controlli simili alle frontiere con Croazia e Ungheria.