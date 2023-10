Sistema portuale, il colosso Baker Hughes pronto a investire 60 milioni in Calabria

StrettoWeb

Arriva la rinascita per il sistema portuale della Calabria: la Baker Hughes, nota azienda di tecnologia per energia e industria, operante in Italia attraverso Nuovo Pignone, è pronta a investire circa 60 milioni nei prossimi anni. Con la presentazione di domanda di concessione all’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, il colosso si prepara per un nuovo insediamento industriale nel porto di Corigliano Rossano e per la realizzazione di un piano triennale di espansione per il sito di Vibo Valentia.

Nello specifico, in caso di ottenimento della concessione, al porto di Corigliano verrà effettuata la fabbricazione, la verniciatura e il montaggio delle strutture, nonché l’assemblaggio finale di moduli, per attività complementari a quelle che l’azienda già svolge nel proprio sito in Toscana. Per quanto riguarda Vibo Valentia invece, è prevista l’espansione dello stabilimento con oltre 100 dipendenti e un indotto di oltre 20 aziende nella regione.

Entro il 2026, l’obiettivo è investire per la creazione di nuove opere infrastrutturali, nuovi impianti e macchinari, interventi per l’efficientamento energetico e creazione di un centro di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico e digitale. A compimento di entrambe le opere, si stima un incremento del tasso di occupazione con oltre 200 nuovi posti di lavoro tra lavoro diretto e indirett0, che potranno aumentare in base ai carichi di lavoro e all’andamento del mercato.

Si legge in una nota di Baker Hughes: “per reclutare queste risorse, tra tecnici e operatori, l’azienda intende attivare diversi percorsi di formazione dedicati e accademie specializzate, grazie anche alla collaborazione con il sistema educativo calabrese. Accanto all’impatto occupazionale citato, si potrà sviluppare anche un notevole indotto locale, soprattutto nel settore metalmeccanico e logistico“.

“Il piano di investimenti che annunciamo oggi – afferma Alberto Matucci, vicepresidente Gas Technology Equipment – punta a rafforzare e ampliare ulteriormente la presenza di Baker Hughes in Italia, dove contiamo già otto siti da Nord a Sud e oltre 5.500 dipendenti, con un miliardo di euro investito negli ultimi cinque anni, tra attività di ricerca e sviluppo nei nostri stabilimenti. Le strutture realizzate a Corigliano saranno la colonna portante di un concentrato di tecnologia all’avanguardia, che incontra la crescente domanda globale di gas naturale liquefatto, e dà una risposta concreta al cosiddetto trilemma energetico, facilitando la sicurezza degli approvvigionamenti, costi accessibili e minori emissioni”.

“Baker Hughes – sostiene Francesca Marino, direttore dello stabilimento di Vibo – continua a credere e a investire in Calabria, con nuovi progetti che diversificano la produzione attuale del gruppo, anche grazie alle condizioni favorevoli create dalla Regione, in cui abbiamo trovato accoglienza, tempestività e supporto concreto ai nostri progetti”.

“L’annuncio di Baker Hughes di voler investire in Calabria – afferma Rosario Varì, assessore regionale allo Sviluppo economico – è davvero un’ottima notizia. Mi piace sottolineare, peraltro, che l’azienda intende non solo insediare un nuovo stabilimento produttivo nel porto di Corigliano e ampliare quello esistente a Vibo, ma altresì creare, a Vibo, un centro di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico e digitale, con la conseguenza che vi sarà, oltre al rilevante indotto, sia un incremento occupazionale sul nostro territorio della manodopera specializzata nella produzione delle componenti per l’industria del settore energetico, sia l’opportunità di lavorare in Calabria da parte dei nostri giovani laureati, che potranno esercitare le loro competenze in progetti di ricerca e sviluppo”.

“La sinergia con Baker Hughes – sostiene il presidente dell’Autorità Portuale Andrea Agostinelli – può rappresentare la svolta per il porto di Corigliano, e accogliamo con estremo favore un progetto imprenditoriale che sceglie qui una nuova localizzazione, rafforzando al contempo lo stabilimento preesistente di Vibo Valentia”.