Sila: trovato dopo 3 giorni il cercatore di funghi scomparso

Trovato dopo tre giorni il cercatore di funghi scomparso in Sila. Era scomparso lunedì mattina nelle foreste di Re di Sole in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza). Il signor B.A. sessantaduenne di Corigliano – Rossano è stato ritrovato nel primo pomeriggio da una squadra mista di soccorritori CNSAS Calabria e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF).

L’uomo era andato a funghi con un amico e aveva fatto perdere le tracce dopo qualche ora. Lo cercavano i vigili del fuoco, che hanno coordinato i soccorsi, il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico con le unità cinofile, il SAGF della finanza anch’esso dotato di unità cinofile, i carabinieri della locale stazione, i carabinieri forestali del reparto parco nazionale della Sila e la Polizia provinciale di San Giovanni in Fiore. Sul posto era intervenuto pure un elicottero dell’esercito italiano e diversi volontari di alcune associazioni più famigliari e amici dell’uomo scomparso.

Soltanto le settimane scorse si erano perse altre persone nelle foreste della medesima zona, di cui un uomo ritrovato dopo oltre tre giorni. Le foreste del Parco Nazionale della Sila presenti tra Pettinascura e le valli del Lese e del Macchialonga sono tra le più vaste e scoscese dell’intera Sila. Numerosi gli interventi per persone smarrite a funghi in questa stagione, ragion per cui è sempre bene non allontanarsi se non si conosce bene la zona.