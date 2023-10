Siderno, il Memorial Carbone è un successo: il racconto della giornata

StrettoWeb

Ancora una volta un successo per il memoriale “Massimiliano Carbone”. L’iniziativa giunta alla quarta edizione nel pomeriggio del 14 ottobre ha radunato gli Inter Club di Locri, promotore dell’evento, quello di Marina di Gioiosa, Palmi e Taurianova. La struttura “Kampus” sita a Siderno ha ospitato il quadrangolare che ha sancito la vittoria dello “Zanetti” di Palmi sul “Materazzi” di Locri. Terzo il “Facchetti” di Marina di Gioiosa e quarti i campioni uscenti del “Luvarà” di Taurianova.

Ma, al netto del lato sportivo, due sono stati i successi del pomeriggio: il sostegno all’associazione “Angela Serra” che sta operando, insieme al tessuto sociale del territorio, in modo incessante per il progetto Nole atto a riqualificare l’oncologia dell’ospedale di Locri; il ricordo di Massimiliano, troppo presto strappato alla vita. I club nell’occasione hanno raccolto dei fondi che nei prossimi giorni saranno interamente devoluti alla nobile causa del progetto Nole. Il ricordo di Massimiliano si è sublimato nella premiazione ai genitori, i quali non hanno nascosto mai commozione ed apprezzamento verso questo mondo neroazzurro che porta dentro di se gli occhi e la voglia di fare di questo ragazzo grazie al quale, attraverso il ricordo, si è trasformata una terribile tragedia in un momento di azioni solidali e gioia di condivisione. Appuntamento al prossimo anno.