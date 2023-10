Sicilia, quasi 170 milioni ai Comuni. Messina: “risorse per il personale stabilizzato”

StrettoWeb

L’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Andrea Messina, ha firmato il decreto che assegna poco meno di 170 milioni di euro agli enti locali per far fronte alle spese che i Comuni hanno già dovuto anticipare per la prosecuzione lavorativa dell’ex personale precario, oggi stabilizzato.

“Questo decreto, a firma congiunta con l’assessore al Lavoro, Nuccia Albano – dichiara l’assessore Messina – autorizza gli uffici della Regione a emettere i mandati di pagamento in favore dei Comuni, dotandoli della indispensabile e urgente liquidità. L’impegno che assumiamo sin d’ora è quello di attivarci affinché il prossimo anno si possa procedere al trasferimento delle risorse entro il primo semestre, evitando ai Comuni il disagio dell’anticipazione degli stipendi”. Il piano di riparto è stato condiviso nei giorni scorsi in sede di Conferenza Regione – Autonomie locali.