Sicilia, Germanà (Lega): “grave comportamento del giudice pro-immigrati”

“Il tribunale dovrebbe rappresentare il luogo dove trionfa la giustizia in modo imparziale nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini. Già il caso Palamara aveva messo, però, in evidenza lo schieramento di alcuni giudici contro Salvini. Adesso, con la vicenda del giudice di Catania, purtroppo, abbiamo la consapevolezza che non si è trattato di un episodio singolare“. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama.

“Un comportamento grave e aberrante, soprattutto da parte di chi più di altri dovrebbe garantire un responso libero da condizionamenti politici. Oggi più che mai, è chiaro quanto sia necessario procedere con la riforma della Giustizia e farlo in modo celere a tutela degli italiani”, conclude Germanà.