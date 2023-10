Sicilia, catastrofe in mare: padre si tuffa per soccorrere la figlia, ma muore annegato

StrettoWeb

E’ morto da eroe, salvando la figlia. Un papà di 54 anni, infatti, è deceduto ieri, annegato, dopo aver soccorso la figlia in mare. L’episodio si è verificato nel lungomare Federico II di Svevia a Gela (Caltanissetta), in Sicilia. La 20enne ha cominciato ad annaspare in acqua e il papà, accortosi che la figlia era in pericolo, si è tuffato per soccorrerla. Dopo averla salvata, però, ha avuto difficoltà a rientrare a riva. Soccorso da militari della Capitaneria di Porto è stato prima portato sulla spiaggia e poi in ospedale, dove è avvenuta la costatazione della morte. Nelle concitate fasi dell’intervento di salvataggio due militari della Guardia Costiera hanno riportato delle ferite.

Il Sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo è intervenuto per mostrare vicinanza alla famiglia: “La nostra comunità è attonita per la tragedia occorsa ieri pomeriggio nel mare di Gela con la morte del nostro concittadino Francesco Di Gregorio, che ha perso la vita nel tentativo, riuscito, di salvare la figlia che annaspava fra le onde. Da buon padre di famiglia quale lui era, accorgendosi che la ragazza era in difficoltà, non ha esitato a obbedire all’istinto lanciandosi in acqua. Sono scosso e dispiaciuto per quanto accaduto. Alla famiglia – la moglie, Patrizia, lavora come Lpu al Comune ed è unanimemente apprezzata; altrettanto era il povero ‘Ciccio’ – manifesto la piena vicinanza e il profondo cordoglio dell’Amministrazione e della città tutta in un momento così difficile”.