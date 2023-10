Sibaritide, la Piazzetta dell’Acqua Sulfurea di Cassano diventerà area pedonale

StrettoWeb

La giunta comunale, su proposta del sindaco Giovanni Papasso assistita dal segretario comunale Ciriaco Di Talia, ha deliberato l’istituzione nella piazzetta dell’Acqua Sulfurea di via Giovanni Amendola di un’area pedonale permanente. Già nei giorni scorsi una relazione del comando di Polizia Locale segnalava la necessità di istituire l’area pedonale permanente nella piazzetta Acqua Sulfurea visto che nel corso degli anni si è avuto un notevole afflusso di pedoni che frequentano l’area.

Le dimensioni della Piazzetta non consentono la sosta e la circolazione di veicoli con conseguenti ingorghi, aumentando sensibilmente i pericoli per la sicurezza dei pedoni. Una situazione da scongiurare disciplinando, in primis, il traffico veicolare nella piazzetta al fine proprio di garantire l’incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, la sicurezza urbana, il patrimonio ambientale e culturale e permettere una migliore vivibilità all’interno dello stesso centro urbano.

“Istituendo l‘area pedonale nella piazzetta dell’Acqua Sulfurea – ha commentato il sindaco – tuteliamo i pedoni e, allo stesso tempo, accogliamo una richiesta che arriva anche da tanti cittadini. È inconcepibile che dove sostano, passeggiano, sorseggiano un drink e cenano tante persone allo stesso tempo, a pochi passi dai tavoli, sostano o passano delle auto. L’obiettivo è quello di alzare la qualità della vita in particolare di bambini e giovani. Chiaramente, come previsto dalla legge, sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso”.

I residenti in zona potranno utilizzare i parcheggi in zona in via Terme situati proprio nelle immediate vicinanze della piazza. Altri dettagli arriveranno successivamente quando sarà emanata una apposita ordinanza per organizzare, regolamentare e delimitare la suddetta area pedonale.