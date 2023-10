Gli show cooking del Messina Street Fish: alta cucina e solidarietà

StrettoWeb

Dal 12 al 15 ottobre a piazza Cairoli torna nell’ambito del Messina Street Food Fest lo spazio dedicato agli show cooking del Messina Street fish. Saranno 15 i nomi della ristorazione che si alterneranno ai fornelli della grande tendostruttura allestita per l’occasione. Dopo lo show cooking inaugurale, previsto giovedì 12 ottobre alle 19.00, a partire dalle 21.00 spazio alla solidarietà in favore del C.I.R.S. Casa Famiglia ETS e della Mensa di S. Antonio. Realtà messinesi simbolo dell’accoglienza e del sostegno ai bisognosi, il C.I.R.S. gestisce case famiglia che accolgono donne e bambini vittime di violenza o in stato di disagio socio economico, mentre la Mensa di S. Antonio assicura ogni giorno pasti caldi agli “ultimi” della città.

Il Messina Street Fish si svolge con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68 e mira ad accendere i riflettori sulla pesca sostenibile, con particolare attenzione all’utilizzo del cosiddetto “pesce povero” locale, allo scopo di valorizzarne le proprietà ed incrementarne il consumo. Per questa ragione gli chef nelle loro preparazioni utilizzeranno proprio il pescato del nostro mare.

Oltre ad Andy Luotto, amatissimo uomo di spettacolo e chef del ristorante Riva Portese di Roma, si esibiranno ai fornelli due chef stellati, Giuseppe Raciti, ristorante Zash di Riposto e Nino Ferreri, ristorante Limu di Bagheria, oltre a grandi firme del settore, talenti emergenti e nomi anche legati al mondo della pizza, negli ultimi tempi sempre più sotto i riflettori grazie ai riconoscimenti assegnati dal “Gambero Rosso”. Anche le pizze preparate seguiranno il tema legato al pesce locale. Gli eventi legati alla pizza vedranno le performance di pastry chef d’eccezione, maestri gelatieri ed esperti di Mixology, che completeranno il menù con le loro creazioni.

Gli show cooking saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la preziosa collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola/lavoro.

A partire quello di giovedì 12 ottobre alle 21, il ricavato degli show cooking sarà devoluto dunque al Cirs Casa Famiglia ed alla Mensa di S. Antonio. Per partecipare alle esibizioni degli chef e alla degustazione bisognerà prenotare il proprio posto contattando le tre associazioni ai seguenti numeri: 349 5249033 (Cirs) – 340 2603661(Mensa S.Antonio)

Il calendario degli show cooking del Messina Street Fish e le associazioni collegate

Giovedì 12 ottobre ore 19.00 CARMELO FERRERI Ristorante Corallo Lido Modica (RG)

PIATTO: Margherita con grani antichi siciliani, cozze, vongole, datterino giallo e mollica “atturrata”

Show cooking inaugurale

Giovedì 12 ottobre ore 21.00 ANDY LUOTTO Ristorante Riva Portese, Roma

PIATTO: “La lunga ala del gusto” (Alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia)

Per prenotare questo show cooking chiamare C.I.R.S. Casa Famiglia tel. 3495249033

Venerdì 13 ottobre ore 19.00 MATTEO LA SPADA- Pizzeria L’Orso Messina, 3 spicchi Gambero Rosso

Pizza: “Mediterraneo” (Pizza in 3 cotture con sarda affumicata, datterino rosso semi dry, cipolla caramellata, gel di limone)

PROF. IANNAZZO E PROF. GIUSEPPE PORCO- I.I.S. Antonello, Messina

DESSERT AL PIATTO: “Infinitamente nocciola” (Prof. Iannazzo)

COCKTAIL: Dama bianca (Prof. Porco)

Per prenotare questo show cooking chiamare Mensa di S. Antonio tel. 340 2603661

Venerdì 13 ottobre ore 21:00 FRIEDRICH SCHMUCK – Pizzeria Piano B Siracusa, 3 spicchi Gambero Rosso

PIZZA: “Sgombro ogni dubbio” (Pizza al padellino con burrata, tartare di sgombro, verdurine, pinoli tostati e olio al finocchietto)

GIUSEPPE ARENA – Gelateria Giuseppe Arena, Messina

DOLCE: Sorbetto alla Malvasia delle Lipari con capperi canditi e crumble di amaretto

Per prenotare questo show cooking chiamare C.I.R.S. Casa Famiglia tel. 3495249033

Sabato 14 ottobre ore 19.00 DOMENICO PERNA- Ristorante Pepe Rosa Capo d’Orlando (ME)

PIATTO: “Bandiera in fiamme” (Pesce bandiera in doppia cottura, salsa proteica e prezzemolo, daikon e barbabietola Affumicata)

Per prenotare questo show cooking chiamare C.I.R.S. Casa Famiglia tel. 3495249033

Sabato 14 ottobre ore 21.00 GIUSEPPE RACITI Ristorante Zash * 1 stella Michelin Riposto (CT)

PIATTO: Vongole, porcini, topinambur, aglio nero e prezzemolo

Per prenotare questo show cooking chiamare Mensa di S. Antonio tel. 340 2603661

Domenica 15 ottobre ore 12.00 FRANCESCO ARENA, PASQUALE CALIRI, LILLO FRENI – Ambasciatori del gusto Messina

PIATTO Arena: Crostino di grani antichi, scarola, besciamella di tuma, pomodorino confit, acciughe, uvetta, pinoli, zest di limone

PIATTO Caliri: Risu e stiddi (Risotto mantecato, burro, acciughe, alghe, limone)

DOLCE Freni: Tartelletta al limone con nocciole dei Nebrodi

Per prenotare questo show cooking si può chiamare sia C.I.R.S. Casa Famiglia tel. 3495249033 che Mensa di S. Antonio tel. 340 2603661.

Domenica 15 ottobre ore 19.00 EMANUELE SERPA – Pizzeria Frumento Acireale (CT)

PIATTO: “Marinara di acciughe” (Pizza contemporanea con pomodoro, crema di aglio nero, acciughe sott’olio, prezzemolo e origano)

PIETRO DI NOTO- Gelateria Di Noto a Castel di Tusa

DOLCE: Granita all’acqua di mare

Per prenotare questo show cooking chiamare Mensa di S. Antonio tel. 340 2603661

Domenica 15 ottobre ore 21.00 NINO FERRERI – Ristorante Limu 1 stella Michelin Bagheria (PA)

PIATTO: Zucca, sgombro e vino bianco

Per prenotare questo show cooking chiamare C.I.R.S. Casa Famiglia tel. 3495249033