Shock in Sicilia: uomo trovato morto in casa

Shock in Sicilia, nella provincia di Catania: il dramma della solitudine, ancora una volta, colpisce duramente e miete un’altra vittima. Nel comune di Caltagirone, un signore di 50 anni (di cui non sono state rese noto le generalità) è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. L’uomo risiedeva in via Scollo, nel quartiere Madonna del Ponte-Cappuccini situato nel centro storico.

L’amara scoperta è avvenuta solo dopo alcuni giorni dalla scomparsa: nessuno infatti, si era accorto della sua assenza. Sul posto si è recato il personale del 118 che altro non ha potuto fare se non constatare il decesso. Presente anche la Polizia Scientifica che ha avviato le indagini sulla triste vicenda: da accertare infatti, le cause che hanno condotto alla morte.