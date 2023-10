Sfregio a Catanzaro: spariti i manifesti della lista “Uniti per Simeri Crichi”

StrettoWeb

Nella notte ignoti hanno distrutto un cartellone elettorale di una candidata nella lista “Uniti per Simeri Crichi” in corsa per le elezioni amministrative che si stanno disputando in questi giorni nel comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Il manifesto era stato affisso per promuovere l’aspirante consigliere Filomena De Francesco che sostiene la candidatura a sindaco di Luigi Talarico. Dopo aver appreso la notizia, Talarico ha espresso la sua preoccupazione per l’episodio avvenuto a pochi giorni dall’apertura dei seggi elettorali.

Le votazioni sono previste domenica 22 e lunedì 23 ottobre. “Non conosciamo le ragioni che si nascondono dietro questo gesto” ha commentato Talarico. “Condanniamo con forza ogni forma di violenza e di inciviltà. Certamente, il fatto che un manifesto elettorale riconducibile alla nostra lista venga danneggiato a pochi giorni dal voto ci preoccupa, ma nessuno potrà fermare il cambiamento. Episodi di questo genere dimostrano ancor di più come sia necessario cambiare passo e voltare definitivamente pagina”.