Lo sfacelo di Lamezia Terme dopo l’approvazione del Psc: “è finita a tarallucci e vino”

“Quando volontà ed idee mancano a prevalere è l’inerzia. Quanto andato in scena in Consiglio comunale per l’approvazione del Psc è un qualcosa di estremamente esilarante dal punto di vista politico e strategico, soprattutto riguardo alle opposizioni, purtroppo da ridere ci sta ben poco dato che è in gioco il futuro assetto territoriale della città per i prossimi trent’anni. Il Psc approvato dal Consiglio comunale, al netto delle modifiche effettuate successivamente e del parere positivo fornito dalla Regione riguardo alla valutazione ambientale strategica, è già uno strumento vecchio realizzato sotto la Giunta Speranza dall’allora professore bolognese Crocioni“.

“Il quale, chissà per quali oscuri interessi, fu interessato un professionista da fuori, snobbando completamente quelli locali che avevano già una preparazione ed una conoscenza del territorio certamente migliore di chi di Lamezia Terme non è ed è stato chiamato in pochi mesi a redigere un Piano Regolatore che segna lo sviluppo della città nei prossimi decenni. Buffo poi il comportamento delle opposizioni che hanno finito per dare un sostegno importante ad una Giunta ed una consiliatura ormai morente, prima con l’approvazione del Bilancio, ora con il si al Psc, tanto criticato da loro stessi fino a pochi mesi fa”.

“Come si sol dire è finita a tarallucci e vino. Complimenti infine a quella parte di opposizione composta dai Masaniello di turno che hanno incantato per anni con le loro teorie buona parte del popolo. Personaggi avventurosi e rivoluzionari part-time che hanno goduto pro-tempore di incontrastato favore popolare per occupare e riscaldare scranni per i propri interessi personali, salvo poi voltare le spalle ai cittadini speranzosi. Questi sono entrati incendiari e usciranno pompieri. A questi noi di Exit diciamo di stare attenti alle leggi del contrappasso, perché ruoli e scranni non sono eterni ed anche per loro arriverà il giorno del giudizio popolare sotto l’aspetto politico, loro correi responsabili di una politica miope e che ha mandato in scena una delle pagine più tristi negli ultimi anni per Lamezia Terme”. Lo dichiara in una nota Pasqualina Ventura, rappresentante di Exit Calabria.

De Biase: “quale sarà il nuovo futuro per la città?”

“Certamente, l’approvazione di un qualsiasi Psc, come la storia urbanistica e politica racconta, dovrebbe segnare e tracciare, un percorso di sviluppo reale di una città. Da troppo tempo Lamezia, attende il suo conveniente-utile-vantaggioso e proficuo- futuro! Entrando nello specifico, posso soltanto evidenziare che l’approvazione del Psc è certamente un risultato reale, e concreto e per come il voto in consiglio si è caratterizzato, anche “largamente condiviso”.

“Precedentemente, ho avuto il privilegio di seguire le varie fasi del cammino del Psc di Lamezia, quando cioè, nel 2015 e oltre, nelle vesti di consigliere comunale e capogruppo, offrivo il mio pensiero nel merito, in modo partecipato e documentato. Su questa linea si può dire pure, che porta in dote, (in modo simbolico), l’immagine di una mano tesa tra Crocioni, Speranza e Mascaro. Ciò premesso, a Psc approvato, cosa si aspettano i cittadini? Il riscatto di Lamezia!”

“Pertanto le domande che seguono, sono rivolte all’amministratore comunale; decisamente al sindaco Paolo Mascaro e in modo specifico all’assessore Francesco Stella (per il ruolo svolto). I quesiti sono:

avremo un territorio più tutelato?

un Piano che si prende cura delle fragilità del nostro territorio?

un Psc applicato a consumo di suolo zero?

saranno preservate le aree inedificabili?

quelle a rischio frane?

quelle soggette ad erosione costiera?

le aree soggette a tutela ambientale?

INOLTRE:

è stata posta in essere una visione moderna della viabilità cittadina?

i centri storici come rivivranno?

Lamezia, si caratterizzerà quale porta della Calabria?

ED ANCORA:

quale sviluppo vocazionale vivranno le tre realtà urbane?

Sambiase, complessivamente, si caratterizzerà come da sua tradizione, area fieristica-termale e altro?

Nicastro come da sua realtà istituzionale, commerciale e oltre?

Sant’Eufemia concreta area dei trasporti, della convegnistica e del florovivaismo?

Vi sarà un sistema urbano futurista tra Sambiase/Nicastro?

E su Sant’Eufemia, quale sede aeroportuale, assieme all’area costiera, cosa è stato previsto?

“Domande che la città, sul Psc, si pone, viste le varie situazioni che non hanno evidenziato grandi dibattiti, tra un prima e un durante, e l’oggi naturalmente, obbliga una qualche riflessione. A questo punto, la premessa richiama la conoscenza dell’oggi e del dopo, con la consapevolezza che per Lamezia ci dovrà essere auspicabilmente un migliore futuro, con la domanda: COME?”. Lo dichiara in una nota Salvatore De Biase, già Presidente Consiglio Comunale Lamezia.