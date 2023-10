“Settimana della Protezione Civile”: a Messina la presentazione delle iniziative

StrettoWeb

Il comune di Messina ha aderito anche quest’anno alla quinta edizione della Settimana nazionale della Protezione civile con un programma di eventi che saranno illustrati, lunedì 9 ottobre alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca.

Presente il sindaco Federico Basile, ad illustrare le iniziative organizzate dall’Amministrazione saranno l’assessore Massimiliano Minutoli e il dirigente del Servizio regionale di Protezione Civile ing. Bruno Manfrè. All’incontro prenderanno parte gli esperti comunali del settore rispettivamente, l’ing. Antonio Rizzo, interverrà in merito a “Il sistema di allerta con sirene e segnaletica di avviso per rischio idrogeologico”; il geologo Sebastiano Monaco su “Le attivazioni dei Presidi territoriali con i geologi in sei macroaree”; e il meteorologo Daniele Ingemi tratterà “Lo scenario di evento atteso simulato”.