Settimana Nazionale della Protezione Civile, proseguono le iniziative promosse dal Comune di Messina

Ridurre gli effetti dei rischi naturali è possibile e al fine di sensibilizzare sul tema la cittadinanza, sabato 14 e domenica 15 ottobre, l’Amministrazione comunale di Messina ha organizzato per le giornate nazionali di “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, una serie di iniziative per informare in merito alle azioni da adottare per contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.

A tal fine, nel corso della due giorni, volontarie e volontari di protezione civile saranno presenti in diversi siti del territorio cittadino per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

In particolare, sabato 14 e domenica 15, dalle ore 9 alle 19, i punti informativi saranno così distribuiti e curati dalle seguenti Associazioni di volontariato:

Piazza Cairoli – lato monte – Associazione Marie Monti 2004 Messina;

Centro Commerciale Tremestieri – Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Messina;

Via Maregrosso, 24/26 – Castel Gonzaga Associazione ODV Legambiente;

Via E. L. Pellegrino – lato monte – NOE – Nucleo Operativo Emergente;

Piazza Duomo – Nova Militia Christi Ordine dei Cavalieri Templari Guardiani di Pace.

Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.