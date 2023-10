Settimana della Sicurezza a Messina: a palazzo Zanca la presentazione delle attività

StrettoWeb

A conclusione delle iniziative organizzate dal Comune di Messina nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma in Città, sabato 14 e domenica 15, con Io Non Rischio, la campagna sulle buone pratiche di protezione civile, l’impegno dell’Amministrazione comunale volto a promuovere iniziative di sensibilizzazione alla tematica, prosegue l’avvio dal 16 ottobre prossimo del calendario di attività per la XII edizione della Settimana della Sicurezza della Città di Messina.

Alla presenza del sindaco Federico Basile, il programma dell’edizione 2023 di “MESSINA RISK SIS.MA” sarà illustrato venerdì 13, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca, cui prenderanno parte l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, l’ing. Antonio Rizzo esperto comunale al ramo, e il dirigente del Servizio regionale di Protezione Civile ing. Bruno Manfrè.