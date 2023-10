Serie D, il San Luca cambia in panchina: esonerato mister Baratto, c’è già il sostituto

StrettoWeb

Un’altra squadra reggina del girone I di Serie D, dopo la Gioiese, ufficializza il cambio in panchina. Si tratta del San Luca, che si trova al quart’ultimo posto e proviene da tre sconfitte di fila. Il club, con due brevi note social, nel giro di qualche minuto ha comunicato l’esonero dell’ormai ex tecnico e l’annuncio del nuovo.

“La società ASD San Luca 1961 – si legge – comunica l’esonero dell’allenatore Giovanni Baratto. La società ringrazia il Sig. Baratto per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune”. Nella nota successiva, poi, il nuovo allenatore: “La società ASD San Luca 1961 comunica la firma di Natale Iannì come nuovo allenatore del club. In precedenza Iannì ha guidato nella sua carriera da allenatore: ReggioRavagnese, Palmese, ASD Gallico e ancora ReggioRavagnese. Auguriamo al mister buon lavoro e il raggiungimento di tante soddisfazioni insieme”.