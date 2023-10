Serie D, le ambizioni del Presidente del Trapani: “obiettivo Serie A in 3-4 anni”

StrettoWeb

Il suo obiettivo è raggiungere la Serie A in 3-4 anni, eppure c’è chi pensa che il Trapani sia stato semplicemente “gonfiato” dai media. E’ la squadra che nel girone I ha speso di più, ha acquisito gente come Kragl, Cocco e Crimi, ha vinto 5 partite su 5 con 16 gol fatti e nessuno subito… Insomma, questo già basterebbe. Poi è chiaro che ci sono altre concorrenti, su tutte il Siracusa, ma la squadra è costruita per ammazzare il campionato.

E’ l’obiettivo principale del Presidente Valerio Antonini, imprenditore romano impegnato nel settore del commercio di materie prime agricole e proprietario del club siciliano dallo scorso anno. L’acquisizione è nata dopo essersi innamorato della città, di cui la compagna è originaria. “Trapani ha tutto: mare, montagna e storia”, ha affermato in un’intervista ai microfoni di Gianluca Di Marzio. E sul campo ammette, tra presente e futuro: “la gestione è fatta perché non voglio correre il rischio di ritrovarmi l’anno prossimo ancora in Serie D. La mia fortuna è che sto partendo dal basso, creando subito delle condizioni che consentano alla società entro 3-4 anni di provare il salto in Serie A con una situazione societaria solida”.

Il Trapani, Antonini e l’amicizia con Maradona

Antonini era amico di Diego Armando Maradona. “Con lui ho vissuto momenti indimenticabili, a volte mi chiedo cosa sarebbe stato averlo qui al mio fianco. La sua amicizia mi ha dato la convinzione che non c’è niente di impossibile nella vita”.