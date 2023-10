Serie A di pallanuoto: la Olio di Calabria IGP Cosenza perde a Trieste

StrettoWeb

Quarta giornata di campionato fuori casa, a Trieste, per la Olio di Calabria Igp Cosenza pallanuoto, impegnata nel difficile campionato di Serie A. Nella vasca del Polo Natatorio Bianchi, ieri sera, le atlete bruzie guidate dal coach Fasanella hanno per 16-5 contro la fortissima squadra locale. Nonostante le assenze importanti, come Alice Mandelli ed il centro Enmily Salcedo, la squadra di Cosenza ha comunque ben figurato di fronte ad una compagine nettamente superiore. Parziali: 3-1, 5-2, 4-2, 4-0. Olio di Calabria Igp Cosenza Pn scesa in acqua con Brandimarte, Stavolo, Ciudad 2, Occhione, Malluzzo 1, Morrone 1, Ermakova, Sesti, Zaffina, Nistico’ 1, Le Fosse. Arbitri Doro e Roberti.

A fine match, è il preparatore atletico Gianmarco Manna ad affermare che “la partita era difficile già in partenza per le assenze pesanti tra di noi. Emily Selcedo perché impegnata con la Nazionale nei giochi panamericani, Alice Mandelli ed Angela Manna per motivi personali. Abbiamo giocato con una squadra molto ben attrezzata, tra le migliori del campionato. Pur avendo sofferto particolarmente il pressing delle avversarie, le ragazze si sono impegnate, lo spirito è quello giusto, ci sarà utile per il prosieguo del campionato. Ora pensiamo già alla gara contro Como, cercando di limare alcuni difetti. Subito al lavoro e permettetemi di citare Ciudad che ha segnato due marcature di pregevolissima fattura”, le sue parole. Appuntamento sabato prossimo, 28 ottobre, alla piscina comunale di Cosenza.