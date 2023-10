Serie A senza pace, altro caso di doping dopo Pogba: Gomez positivo, arriva la squalifica

StrettoWeb

La Serie A vive un momento molto travagliato, con il weekend di sosta per le Nazionali travolto dal vortice scommesse. Prima di questo, il campionato italiano aveva conosciuto la vicenda Pogba, positivo all’antidoping. Ora, un caso simile: è quello del Papu Gomez, da poco ufficializzato dal Monza ma – secondo quanto riferito dal sito spagnolo Relevo – risultato positivo a un controllo antidoping del novembre 2022. Il test sarebbe stato effettuato quando Gomez da poche settimane vestiva la maglia del Siviglia. Le analisi con positività sarebbero antecedenti di qualche giorno il Mondiale del 2022. Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano notifiche in Italia del provvedimento. Il Monza, infatti, sapeva dell’esistenza di di un procedimento in corso, ma non ha ricevuto al momento alcuna notifica rispetto alla positività.

Stando al sito internet iberico Relevo, che ha diffuso la notizia, per il Papu Gomez è in arrivo una squalifica di due anni. Secondo quanto riferiscono lo stesso Relevo e l’edizione online di ‘Marca’, la spiegazione data dal campione del mondo argentino è che avrebbe “bevuto uno sciroppo di uno dei suoi figli dopo aver passato una brutta nottata”, ma “senza consultare prima i medici del club”. E per “Marca”, lo sciroppo assunto da Gomez sarebbe della famiglia B2-adrenergica, simile al salbutamolo, una delle sostanze vietate dall’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada). Il salbutamolo, anche conosciuto come albuterolo, è un farmaco broncodilatatore impiegato nel trattamento dell’asma.