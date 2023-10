Serie A in chiaro, la novità storica di Dazn: partite gratuite dalla prossima stagione | DETTAGLI

StrettoWeb

Grande novità per quanto riguarda la trasmissione delle partite di Serie A. Come è noto, qualche giorno fa è stata ufficializzata la cessione dei diritti tv a Sky e Dazn per le prossime cinque stagioni. Proprio Dazn, però, ha annunciato una svolta storica mai verificatesi nel campionato italiano di calcio: la diretta delle partite in chiaro. Che cosa è? Nello specifico, il pacchetto “Try and buy”, cioè la possibilità di trasmettere cinque partite gratuitamente, senza la richiesta di un abbonamento a pagamento.

Il tutto a partire dalla prossima stagione, la 2024-2025. Saranno trasmessi cinque match, ovviamente scelti dall’emittente. La conferma è arrivata anche dall’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo a Il Sole 24 Ore: “quanto a DAZN, per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati, avrà la possibilità di trasmettere ‘free-to-air’ e sempre sul proprio sito o app un massimo di 5 gare a stagione”.