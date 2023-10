Serie A, cosa è successo a Cagliari! Rimonta lo 0-3 negli ultimi 20 minuti e vince per 4-3 al 96′!

StrettoWeb

A Cagliari, evidentemente, la monotonia non piace. Preferiscono le emozioni forti, le rimonte pazze, il gol in pieno finale. Protagonista a Bari a giugno fu Pavoletti, protagonista oggi contro il Frosinone è ancora lui. Alla Sardegna Arena finisce 4-3, ma al 70′ i rossoblu perdevano 0-3. E’ Soulé a prendersi la scena con una bella doppietta, prima del tris dell’ex Cosenza Brescianini a inizio ripresa. In mezzo una traversa di Mancosu su rigore e un altro palo.

E poi? E poi succede l’assurdo. Al 72′ Oristanio segna un bel gol, quella che apparentemente sembrerebbe la rete della bandiera. Subito dopo accorcia Makoumbou, approfittando di una disattenzione difensiva. In pieno finale, oltre il 90′, sale in cattedra l’uomo dei gol da infarto: Leonardo Pavoletti. Di testa fa 3-3 al 94′, con una zampata fa 4-3 al 96′, sulla linea del fuorigioco. E la Sardegna Arena esplode, mentre il Frosinone si ricorderà questo pomeriggio per molto tempo.