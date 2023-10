“Sempre più vicini, contro i tumori al seno”: le iniziative AIRC in Calabria

StrettoWeb

Con Mara Venier nel ruolo di madrina, il primo di ottobre prende il via in Italia la “Breast Cancer Campaign”, la campagna internazionale contro il tumore al seno ideata oltre trent’anni fa da The Estée Lauder Companies, di cui Fondazione AIRC è partner ufficiale. In questa occasione AIRC unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive. Per questo il nastro rosa di AIRC è diverso dagli altri: incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora pienamente raggiunto.

A rappresentare questa sfida sarà anche l’illuminazione in rosa di centinaia di monumenti e palazzi comunali, grazie alla collaborazione con ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani in Calabria hanno aderito più di 20 i comuni. I progressi della ricerca per la prevenzione e la cura del tumore al seno hanno portato all’88%

circa la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Rimane un 12% che può sembrare poco, ma in realtà è ancora troppo, perché ogni anno solo in Italia 55.700 donne si ammalano e oltre 12.000 muoiono a causa delle forme più difficili da curare.

Per questo Fondazione AIRC, solo nel 2023, ha destinato oltre 14,5 milioni di euro a 139 progetti di ricerca sul tumore al seno, in corso nei laboratori di istituti, ospedali e università in tutta Italia. Sono molte le iniziative organizzate in regione dal Comitato Calabria di Fondazione AIRC per sensibilizzare il territorio e raccogliere fondi per sostenere il lavoro dei ricercatori impegnati in questa sfida, le più significative:

Ottobre Rosa: 6-22 ottobre – Bova Marina (RC)

30 anni di AIRC in Calabria: Venerdì 20 ottobre alle ore 18:00, presso la Sala Congressi dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cosenza , incontro con la ricerca per celebrare i 30 anni del Comitato Calabria.

, incontro con la ricerca per celebrare i 30 anni del Comitato Calabria. Corsa alla prevenzione: 21 ottobre – Altomonte (CS)

Per ulteriori informazioni: COMITATO CALABRIA Tel. +39 0984790470 – com.calabria@airc.it