Sdegno in Calabria, a fuoco l’auto di un Pastore Evangelista: “sono amareggiato”

Vile atto vandalico nel comune di Mesoraca, in provincia di Crotone: l’auto di Don Giovanni Aiello, pastore evangelista della comunità, è stata completamente distrutta dalle fiamme mentre era parcheggiata nell’area adibita di un ristorante in contrada Campizzi. Il pastore infatti, si trovava all’interno del locale con altre persone quando uno dei commensali ha notato che la vettura, una Nissan Qashqai, stava andando a fuoco. Gli ospiti del locale si sono precipitati a spostare le proprie vetture ma, purtroppo, una di esse è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente estinto il rogo e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Il sindaco di Mesoraca: “atto inqualificabile”

Di seguito la nota di sostegno del Comune di Mesoraca. “Il Sindaco e l’amministrazione comunale, condannano fermamente il vile atto intimidatorio subito dal concittadino e Pastore della chiesa Evangelica Giovanni Aiello. Il rogo della sua auto ha coinvolto un’altra auto che è andata distrutta. Oltre al sentimento di solidarietà nei loro confronti, esprimiamo amarezza e sdegno per l’atto inqualificabile non degno di una società civile”.

Il pastore Giovanni Aiello: “sono amareggiato”

In risposta al messaggio del Comune di Mesoraca, il pastore evangelico ha lasciato un ringraziamento tra i commenti spiegando anche il suo stato d’animo. “Ringrazio il sindaco e tutti i cittadini per la calorosa vicinanza in questo momento triste per la mia famiglia. La faccenda mi ha colto di sorpresa e non nascondo di essere alquanto amareggiato”.

Non mi ritengo una persona perfetta, ho sicuramente dei difetti e ho commesso degli errori, come tutti suppongo. Ma posso affermare con estrema sicurezza e onestà intellettuale di non aver mai fatto del male a nessuno. Prego per le persone che hanno commesso quest’azione affinché si convertano e giungano alla conoscenza dell’amore e della misericordia di Dio”.