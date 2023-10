Le scuole reggine a lezione di corretta alimentazione: a Catona l’evento “La merenda perfetta” | INFO

StrettoWeb

Tutto pronto a Catona per “La merenda perfetta”, l’approfondimento sul tema della corretta alimentazione, della sicurezza e dello spreco alimentare. L’evento, che rientra all’interno della Giornata dell’Alimentazione, si terrà all’I.C. Radiche Alighieri di Catona e coinvolgerà la scuola primaria sita in via Regina Elena e la scuola secondaria di I grado via Figurelle 27.

L’appuntamento è per mercoledì 18 ottobre con tutta una serie di attività che “riempiranno” la mattinata. Di seguito la locandina.