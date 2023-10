“La scuola giusta per la Calabria”: tutto pronto per la mobilitazione di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

“A seguito delle riunioni delle scorse ore ed in particolare dell’incontro urgente tenutosi ieri nella sala consiliare di Piazza Santi Anargiri, convocata dal sindaco Flavio Stasi, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi e di tutti i dirigenti scolastici sia degli istituti comprensivi che degli istituti superiori, è stato definito nella giornata odierna il percorso di mobilitazione che partirà venerdì 20 ottobre per ottenere il ritiro o la profonda revisione del Piano di Dimensionamento Scolastico approvato nel Consiglio provinciale due giorni fa.

Il titolo dell’iniziativa è “La scuola giusta per la Calabria”, per sottolineare come i criteri adottati per realizzare questo piano sono inadeguati alla Calabria e sono stati applicati in maniera poco coerente e mortificante per la città. È stato sottolineato, infatti, come sia stata una proposta formulata senza la adeguata concertazione ed nella quale si registra una estrema discrezionalità a discapito di Corigliano-Rossano, dove sono stati accorpati istituti con oltre 1000 studenti mentre altrove sono stati salvati istituti con poche centinaia di iscritti.

Sono stati creati mega-istituti ingestibili e con plessi distantissimi, mentre nei Comprensivi non è stata garantita la continuità del ciclo di studio nello stesso istituto. Tutto questo nonostante la città registrasse la presenza di tre parametri di attenzione secondo le linee guida della Regione, circostanza che avrebbe consentito addirittura l’adozione di forme di deroga rispetto ai criteri numerici stabiliti.

Per queste ragioni si chiede a tutte le istituzioni competenti, senza distinzioni di carattere politico, di rivedere queste scelte che non possono essere condivise e che non potranno essere accettate dalla città: la mobilitazione intende raggiungere proprio l’obiettivo di esprimere un forte dissenso ma soprattutto un grande disagio della nostra comunità, sensibilizzando tutti gli organi istituzionali presso i quali è possibile intervenire e sostenendo ogni iniziativa che va in questa direzione.

Appuntamento per il raduno alle 8.30 di venerdì 20 ottobre in via Berlinguer. La partenza del corteo è prevista per le ore 9.30 con arrivo in piazza Giovanni Paolo II (nota come piazza Salotto). L’appello a partecipare è rivolto all’intera popolazione, a partire dagli studenti, corpo docente e Ata, dirigenti scolastici, forze sindacali e politiche, associazioni di categoria e rappresentanti istituzionali. La manifestazione non ha colore politico perché la scuola è patrimonio di tutti, di ogni singolo cittadino, ed abbiamo tutti il dovere di difenderla”. Lo dichiara in una nota l’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano.