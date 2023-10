Scomparso un uomo in provincia di Vibo Valentia, attivate le ricerche

StrettoWeb

Sono in corso le ricerche per un uomo di 79 anni di Nicotera (VV), N. C. le sue iniziali, di cui non si hanno notizie dal 27 settembre. Attivati per concorrere alle ricerche del 79enne, operatori e tecnici appartenenti alle Stazioni Alpine Catanzaro e Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, sono impegnati, dalla giornata di ieri, in battute di ricerca che si sono concentrate in un’area boschiva nei dintorni della casa dell’anziano.

Presente anche una unità cinofila di ricerca in superficie del CNSAS Calabria. Impegnati nelle ricerche anche il tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza, i Carabinieri della Stazione di Vibo Valentia, i Cacciatori di Calabria, i Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, Catanzaro, Nicotera e la Protezione Civile di Nicotera.